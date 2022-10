De Bataven haalt stunt uit met bekerzege bij vierdedivisionist Silvolde

,,We hebben verdiend gewonnen”, vond de Gendtse trainer Charles Kazlauskas. ,,Silvolde was op volle sterkte, maar had aanvallend moeite. We hebben als blok alles tegengehouden. Daarbij speelden we aan de bal redelijk goed voetbal. We kregen zelfs kansjes op 0-2 of 0-3. Maar ik ben heel tevreden.”