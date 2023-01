De Bataven heeft periodetitel voor het grijpen, SC Bemmel kan slechts afwachten

Voetbalprogramma Betuwe Toppers voor SC Bemmel en De Bataven, derby HAVO-DVOL afgelast

BEMMEL/GENDT - In de laatste ronde in het amateurvoetbal voordat voor de meeste clubs de winterstop aanbreekt, staan voor Sportclub Bemmel en De Bataven zondag nog topwedstrijden op het programma in de eerste klasse D. HAVO-DVOL in 3C is afgelast.

