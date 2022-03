Derbysfeer RKHVV-De Bataven energiek en gedreven, Excelsior Zetten kansloos bij ESA; half dozijn goals om de oren

Betuws waterpolo­bol­werk Thetis met zes ‘corona-afhakers’ (!) keihard getroffen; vrijwilli­ge degradatie noodzaak

Het is nog steeds niet helemaal zeker of de waterpoloërs van Thetis de competitie in de derde divisie A uit mogen spelen. De Gendtenaren zijn niet van plan om de zes openstaande wedstrijden, die vanwege de laatste lockdown niet door konden gaan, alsnog te gaan spelen.

21 februari