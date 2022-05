Dubbele cijfers (11-0) niet genoeg voor Jonge Kracht in titelstrijd, rode kaarten verpesten duels HAVO en DVOL

EERSTE KLASSE E

TVC’28-Bemmel 3-0 Sportclub Bemmel had een grote stap naar de definitieve tweede plaats in de eerste klasse E kunnen zetten, maar de ploeg van coach Rob Bouman ging in Tubberger met 3-0 onderuit tegen TVC’28. Die uitslag betekent dat de twentenaren zich bij Bemmel en Heino, dat ook verloor, hebben gemeld in de strijd om te tweede plaats.

Bouman betreurde het verlies, niet in de laatste plaats omdat zijn ploeg, tegen de gewoonte in, niet scoorde. ,,En dat was niet omdat we geen kansen kregen. We stonden in de eerste helft vier keer alleen voor de keeper en als zelfs die ballen er niet in gaan, owrdt het natuurlijk heel erg lastig.”