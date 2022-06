Ein-de-lijk: SV Angeren promoveert in verhitte nacompetitiefinale, SC Bemmel ligt eruit

Betuwse nacompetitieSV Angeren keert na elf jaar terug in de derde klasse. De ploeg van Gerrit-Jan Barten was zondagmiddag op neutraal terrein in een waar voetbalgevecht met 1-6 te sterk voor Reünie.

Voor SC Bemmel is de hoofdklasse een brug te ver. De ploeg van trainer Rob Bouman verloor met flinke cijfers (5-1) bij LONGA’30 in Lichtenvoorde, dat opgaat voor de finale om lijfsbehoud. Voor eersteklasser Bemmel, in de eerste ronde te sterk voor RKHVV, stond promotie op het spel.

Angeren heeft die prijs al te pakken. De wedstrijd in Keijenborg begon met vertraging door een grote vuurwerk- en rookbommenshow van supportersgroepen van beide clubs. Toen de rook was opgetrokken, nam Angeren snel de voorsprong. Stan Vermeulen bracht de bal na vijf minuten in de Borculose zestienmeter, Matiz Garttener miste hem met een hakje, maar Joep Pruijn stond klaar om af te ronden: 0-1.

Vermeulen zorgde niet veel later ook voor de inleiding van de 0-2. Na zijn fraaie voorzet kreeg Angerenaar Lloyd Jackson een duw in zijn rug, waardoor hij niet kon binnenkoppen: penalty. Niels Kleijn voltrok vanaf de stip het vonnis. Door doelpunten van Garttener, op aangeven van opnieuw Vermeulen, (0-3) en Reunie-speler Vincent Terleth was de stand bij rust 1-3.

Reunie nam het goede gevoel van de tegentreffer duidelijk mee de tweede helft in. In de vijf minuten na rust kreeg Jorn Geerlings van de Borculoërs drie opgelegde kansen op de aansluitingstreffer, maar keeper Tim Buurman stond fier op zijn post.

Na een klein uur toonde Kleijn aan de overzijde wat efficiëntie is. Bij een zeldzame Angeren-uitbraak draaide Jackson op de achterlijn zijn tegenstander dol, vond zijn aanvalsmaatje Kleijn en die schoot de bal akelig precies in de hoek: 1-4.

In de slotfase liep de spanning tussen beide elftallen nog een aantal keer hoog op, met kleine opstootjes en veel vertraging tot gevolg. Angeren liet zich echter niet van de wijs brengen, scoorde via Jackson en Glen Peters 1-5 en 1-6 en trok de zege over de streep.

De club is volgend seizoen voor het eerst sinds 2011 weer derdeklasser. Na mislukte nacompetitiecampagnes in 2013 en 2019 lukte het nu dus eindelijk wel.