Elistha scoort viermaal maar verliest met 5-2, SDOO na rust overlopen

Betuws overzicht Mike de Beer pijnigt toekomsti­ge ploeg RKHVV, absurde goal beslist HA­VO-Driel, broers verenigd bij Angeren

RKHVV heeft de status van topper in de eerst klasse E niet waargemaakt in een midweeks duel bij Columbia. De Huissenaren ging met 2-0 onderuit, vooral dankzij Mike de Beer, die volgend seizoen in Huissen voetbalt.

4 maart