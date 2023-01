Elistha staat al na 8 seconden op achterstand en incasseert nederlaag tegen AWC

Snelle doelpunten van AWC in de eerste en tweede helft nekten Elistha. ,,In de eerste helft staan we al na acht seconden op een 1-0 achterstand en in de tweede helft scoren zij al na drie minuten”, foeterde Elistha-trainer Johan Hendriks. ,,Er zat geen gif in de ploeg en we schoten fysiek erg tekort.”