EMM Randwijk trekt eerste elftal terug nadat jeugdspelers massaal afhaken

De Paasberg is beste voetbal­club van regio Arnhem op de coronarang­lijst: '80 procent eigen jongens'

19 maart Een jaar na de eerste lockdown blijkt De Paasberg de best presterende voetbalploeg in de regio. Opvallend, want De Paasberg speelt nog steeds vierde klasse zaterdag. Veel schieten de Arnhemmers er niet mee op in deze jaren zonder promotie, zelfs niet met tien overwinningen op rij.