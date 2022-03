Enorme domper Excelsior Zetten in degradatieduel, kansloos na snelle rode kaart, kaartenregen en goals bij SDOO-Kesteren

De derby is terug, met vuurwerk en fans maar scoren doen RKHVV en De Bataven niet

RKHVV en De Bataven maakten er zaterdagavond in Huissen een echte derby van. Er was vuurwerk vooraf, vooral oranje, er waren ouderwets veel toeschouwers in een fijne sfeer, de kantine puilde uit na afloop en de spelers gingen elkaar stevig, maar sportief te lijf. Wat ontbrak? Doelpunten.

13 maart