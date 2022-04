‘Europese variant’ maakt Betuwse handbalderby bijna gewoon: ‘Moesten het hoofd koel houden’

Betuwe Sportweek­end: TC Bemmel wint Betuws onderonsje van Lent, HV Huissen en HV Angeren moeten beter in derby

Handbal, hockey, volleybal, dammen, tennis, en rugby in het Betuws sportoverzicht. Met dit weekend: de start van de voorjaarscompetitie in het tennis, de handballers van Huissen en Angeren weten dat het beter zal moeten in de derby, de hockeyers van Bemmel wonnen voor de derde keer op rij en t weekend. Lees het allemaal hieronder:

11 april