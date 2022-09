Excelsior Zetten incasseert zevenklapper bij seizoensopening; Elistha trapt lekker af

Nacompetitie Bas Disveld: eerst familie­toer­nooi Bemmel, dan halve finale met SC Bemmel: ‘Vroeg naar bed en geen alcohol’

De voetballers van eersteklasser Bemmel spelen morgen de halve finale van de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. Tegenstander om 14.00 uur in Lichtenvoorde is Longa’30 dat speelt om lijfsbehoud.

18 juni