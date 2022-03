Excelsior Zetten kansloos bij ESA; half dozijn goals om de oren, derby RKHVV-De Bataven in volle gang

HAVO afgelast, maar speelt wel oefenduel in Nijmegen

De Betuwse derby HAVO-RKSV Driel in 3C werd gisteren afgelast in verband met de slechte staat van het veld in Haalderen. De ploeg van trainer Fred Razing kwam daarna toch in actie: in Nijmegen werd tweedeklasser Quick 1888 met 2-1. verslagen. Thijs Barten en Kefas Schut zetten HAVO op een 2-0 voorsprong, waarna een eigen doelpunt van Jeff Derksen de spanning nog even terugbracht.

6 februari