Excelsior Zetten profiteert niet van nederlaag Redichem en degradeert

DERDE KLASSE

Eerbeekse Boys-Excelsior Zetten 2-1, doelpunt Excelsior: Sven Gerritsen.

Lang lag Excelsior Zetten zaterdag op koers om zich te kwalificeren voor de nacompetitie, maar na een 2-1 nederlaag bij Eerbeekse Boys is degradatie naar de vierde klasse dan toch een feit. Excelsior Zetten had gezien het slechtere doelsaldo minimaal een punt nodig om Redichem in te halen, de ploeg uit Heelsum gaat de nacompetitie in.

In de tweede helft ging het mis. In de hoop dat een gelijkspel voldoende kon zijn, speelde de wedstrijd zich meer en meer af op de helft van het achteroverleunende Excelsior. Goals van Jelke Willems en David Goossens (beide Eerbeekse Boys) brachten Excelsior, dat wederom een paar grote kansen verprutste, in grote problemen.

De 2-1 in blessuretijd van Sven Gerritsen hield de hoop op handhaving nog even levend, maar genoeg was het niet. ,,Jammer. Zoals vaker dit seizoen breekt het missen van grote kansen ons op”, baalde Excelsior-trainer Marcel Nijenhuis. ,,Ons bestuur vindt degradatie geen ramp. Ik wel, want Excelsior heeft naar mijn mening de potentie om structureel in de middenmoot van de derde klasse te voetballen. Nu is het hopen dat de KNVB een voor ons aantrekkelijke vierde klasse gaat opzetten met teams uit de eigen regio.”

VIERDE KLASSE

Beuningse Boys-SC Valburg 2-3

Woezik-SVHA 7-3

Alverna-Elistha 3-2