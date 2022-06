Excelsior Zetten terug naar de kelderklasse: ‘Ons bestuur vindt degradatie geen ramp, ik wel’

Laatste derby in de Betuwse Bundesliga: ‘Laat Jonge Kracht en Angeren er maar bij komen’

Het seizoen in ‘Betuwse Bundesliga’ zit er bijna op. RKSV Driel tegen HAVO is morgen de laatste derby in de derde klasse C met DVOL en GVA, dat voorlopig de grote winnaar is.

4 juni