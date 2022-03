Excelsior Zetten verliest door de bal niet weg te roeien, SC Valburg dicht bij stunt tegen koploper Juliana’31

Programma amateurvoetbal (update) MASV weer niet in actie; ook Elistha, Jonge Kracht, Wodanseck, Eendracht en Eldenia (vrouwen) afgelast

ARNHEM - Voor de zoveelste keer dit seizoen komt MASV niet in actie in de eerste klasse E van het zondagamateurvoetbal. Ditmaal kampt tegenstander Heino met coronaperikelen. Ook Wodanseck-FC Lienden (zaterdag 4B), SSS-Eldenia (vrouwen, topklasse) en Eendracht Arnhem-Babberich (zondag 5C) gaan niet door. In de Betuwe zijn Elistha-Oranje Blauw (zaterdag 4A) en SC Doesburg-Jonge Kracht (zondag 4D) afgelast.

12 februari