Excelsior Zetten verslaat Redichem en breekt degradatiestrijd open

Basketbal­lers Yoast United eindigen play-offs in stijl van het seizoen; over en sluiten

Voor de basketballers van Yoast United zit het seizoen erop. Het Bemmelse team ging in Weert met 81-70 ten onder tegen Basketball Acedemy Limburg. Afgelopen dinsdag was de eerste wedstrijd in Bemmel in 82-82 geëindigd.

7 mei