Geen Betuwse derby's bij start competitie, RKHVV-SC Bemmel, RKSV Driel-Angeren en Dodewaard-SDOO in ronde 2

Voetbalprogramma BetuweHUISSEN - Sportclub Bemmel opent de voetbalcompetitie in de eerste klasse D op zondag 24 september met een thuiswedstrijd tegen het Brabantse Berghem Sport. RKHVV gaat op bezoek bij Columbia in Apeldoorn en De Bataven heeft meteen een vrije zondag.

In ronde 2 op zondag 2 oktober staat al RKHVV-SC Bemmel op het programma. Het is de laatste seizoenen gebruikelijk dat de Betuwse derby's in de eerste klasse op zaterdagavond worden gespeeld. Of dat ook komend seizoen het geval zal zijn, is nog niet bekend. RKHVV-De Bataven is op zondag 13 november.

In de derde klasse C van het zondagvoetbal, de 'Betuwse Bundesliga' met zes clubs uit de regio, is in de eerste ronde geen enkele streekderby. De eerste Betuwse confrontatie is RKSV Driel tegen Angeren in ronde 2 op zondag 2 oktober.

Ook in het zaterdagvoetbal is de eerste Betuwse derby in ronde 2: Dodewaard-SDOO in de vierde klasse B op zaterdag 1 oktober. Een week later zijn in de vierde klasse A SC Valburg-Elistha en in 4B SVHA-Dodewaard twee Betuwse onderonsjes.

De amateurvoetbalcompetitie in district Oost begint in het weekeinde van 24/25 september en duurt tot en met het weekeinde van 20/21 mei. Daarna volgt de nacompetitie.

In de eerste competitiehelft zijn de weekeinden van 22/23 oktober en 17/18 december gereserveerd voor inhaal- en bekerwedstrijden. Na de jaarwisseling is het eerste volledige programma op 28 en 29 januari 2023.

Volledig scherm Bij SC Bemmel tegen RKHVV was vorig jaar november ondanks de vrieskou veel publiek aanwezig. © Fons Sluiter

Zaterdagvoetbal

Vierde klasse A:

Zaterdag 24 september: Kolping-Dynamo-Quick 1888, Woezik-Elistha, BVC'12-AWC, Oranje Blauw-Alverna, SC Valburg-Beuningse Boys, De Treffers-Leones.

Zaterdag 1 oktober: Leones-SC Valburg, Quick 1888-Oranje Blauw, Alverna-BVC'12, Elistha-De Treffers, Beuningse Boys-Kolping-Dynamo, AWC-Woezik.

Zaterdag 8 oktober: SC Valburg-Elistha.

Vierde klasse B:

Zaterdag 24 september: Arnhemia-De Paasberg, Kesteren-Excelsior Zetten, FC Lienden-DFS, ASV Zuid Arnhem-Dodewaard, SDOO-Arnhemse Boys, SVHA-Uchta.

Zaterdag 1 oktober: De Paasberg-ASV Zuid Arnhem, DFS-Arnhemia, Uchta-Kesteren, Dodewaard-SDOO, Arnhemse Boys-SVHA, Excelsior Zetten-FC Lienden.

Data enkele andere duels:

Zaterdag 8 oktober: SVHA-Dodewaard.

Zaterdag 5 november: Dodewaard-Excelsior Zetten.

Zaterdag 12 november: SVHA-SDOO.

Zaterdag 3 december: SDOO-Excelsior Zetten.

Zaterdag 10 december: Excelsior Zetten-SVHA.

Zondagvoetbal

Eerste klasse D:

Zondag 25 september: Columbia-RKHVV, SDO-Leones, FC Winterswijk-Voorwaarts Twello, SC Bemmel-Berghem Sport, SV TOP-MASV, Woezik-WSV. De Bataven vrij.

Zondag 2 oktober: RKHVV-SC Bemmel, WSV-Columbia, Leones-SV TOP, De Bataven-SDO, MASV-Woezik, Berghem Sport-FC Winterswijk. Voorwaarts Twello vrij.

Data enkele andere duels:

Zondag 13 november: RKHVV-De Bataven.

Zondag 27 november: RKHVV-MASV.

Zondag 4 december: De Bataven-SC Bemmel.

Tweede klasse H:

Zondag 25 september: Union-Spero, DVC'26-Theole, DIO'30-Grol, Beuningse Boys-SDOUC, NEC-VVG'25, DCS-OBW. Varsseveld vrij.

Zondag 2 oktober: Spero-DCS, SDOUC-NEC, VVG'25-DVC'26, Theole-DIO'30, OBW-Varsseveld, Grol-Union. Beuningse Boys vrij.

Derde klasse C:

Zondag 25 september: Angeren-FC Jeugd, Jonge Kracht-Brakkenstein, Quick 1888-Blauw Wit, SCE-GVA, HAVO-DSZ, DVOL-Rood Wit, Trekvogels-RKSV Driel.

Zondag 2 oktober: RKSV Driel-Angeren, DSZ-SCE, Rood Wit-Trekvogels, GVA-Quick 1888, Blauw Wit-Jonge Kracht, Brakkenstein-DVOL, FC Jeugd-HAVO.

Andere duels:

Zondag 9 oktober: HAVO-RKSV Driel, Jonge Kracht-GVA.

Zondag 16 oktober: GVA-DVOL.

Zondag 6 november: GVA-Angeren.

Zondag 13 november: DVOL-Jonge Kracht, HAVO-GVA.

Zondag 27 november: Angeren-Jonge Kracht, RKSV Driel-GVA.

Zondag 4 december: DVOL-Angeren, Jonge Kracht-HAVO.

Zondag 11 december: HAVO-DVOL.

Zondag 22 januari 2023: HAVO-Angeren, RKSV Driel-DVOL.

Zondag 29 januari 2023: Jonge Kracht-RKSV Driel.

Vierde klasse E:

Zondag 25 september: Heumen-OSC, Roda'28-SC Millingen, NSVV FC Kunde-Diosa, Ewijk-UHC, Krayenhoff-SVO'68/VVLK, Germania-Overasseltse Boys.

Zondag 2 oktober: Diosa-Germania, Overasseltse Boys-Krayenhoff, UHC-Roda'28, OSC-Ewijk, SC Millingen-NSVV FC Kunde, SVO'68/VVLK-Heumen.