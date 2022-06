Geen kampioenschap voor Jonge Kracht, voetbalwonder in Nieuw-Dijk blijft uit

Voetbal Betuwe Excelsior Zetten verslaat Redichem en breekt degradatie­strijd open

ZETTEN – Het was erop of eronder voor hekkensluiter Excelsior Zetten in de thuiswedstijd tegen Redichem, de enige nog te achterhalen ploeg voor de Betuwenaren in de derde klasse A. Dankzij een doelpunt van de teruggekeerde Pepijn Mantel staan beide clubs nu in punten gelijk en wacht er een zeer spannend slot van het seizoen.

15 mei