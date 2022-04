Geen winnaar in vaak ‘lelijke’ en bikkelharde derby tussen RKHVV en SC Bemmel

Dat wil niet zeggen dat iedereen even blij was met de puntendeling. Trainer Rob Bouman van Bemmel was ontevreden: ,,Ik vind dat wij hadden moeten winnen. We hadden meer kansen en speelden om te winnen. RKHVV wilde niet verliezen. Als we een keer een kans hadden om hier te winnen, was het deze keer.”



Dat laatste klopt zeker, want de Huissense ploeg was vooral aanvallend zwaar verzwakt. En de enige aanvaller die er over was, Lennart Rekmans, moest al na acht minuten naar de kant na een ongelukkig duel met teamgenoot Ramon Steenbergen. Hij werd vervangen door oudgediende Maray Vahlkamp die zijn wedstrijdjes al een aantal jaren met het tweede speelt.