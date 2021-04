Gelderse stuntploeg Yoast United na thriller in de bekerfinale

Voetbal­club Spero uit Elst diep in het rood na nieuwe teleurstel­ling

24 februari ELST - Van alle achttien clubs in de regio gaf Spero in oktober tijdens een grote voetbalenquête van De Gelderlander aan de grootste zorgen te hebben over het voortbestaan. Kan de club overleven nu het voetbalseizoen voor de tweede keer wordt stilgelegd en de opening van kantines ver weg lijkt?