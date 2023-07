‘Groot talent’ komt basketbalclub Yoast United versterken

Topscorers Betuwe Vijfklap­per zet Joris Boehlé met stip op één

HUISSEN - Joris Boehlé is de man in vorm. De aanvaller van Jonge Kracht onderstreepte met liefst vijf goals tegen FC Jeugd (6-2) zondag nog maar eens zijn topvorm. De 21-jarige Huissenaar tilde zijn seizoentotaal naar 21 en is nog niet eens topfit.