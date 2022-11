Handballers DFS Arnhem in bekerkraker bij HV Huissen door het oog van de naald

Voetbal Betuwe Stuntje zit er niet in voor DVOL en RKHVV 2, SDOO breekt pas in slotfase bekerwed­strijd

MALDEN/HETEREN - DVOL en RKHVV 2 konden zondag in het districtsbekertoernooi Oost niet voor een verrassing zorgen tegen tweedeklassers. DVOL verloor in Malden met 3-1 van Union. De Huissense reserves kwamen tekort tegen DCS in Zevenaar: 4-1.

23 oktober