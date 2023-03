Handballiefde bloeit weer op bij routinier Speijers in Huissen

Eerder dit seizoen kreeg Huissen juist nog een oorwassing van UDI dat in die wedstrijd optimaal gebruik maakte van het samenwerkingsverband met eredivisionist DFS. Spelers en staf van de thuisclub merkten na de wedstrijd op dat er revanchegevoelens leefden in Huissen.

,,We wilden wel wat recht zetten, ja”, lichtte coach Dennis Scherpenzeel toe. ,,Daarnaast is het ook een derby. We wisten alleen niet met welke selectie UDI zou komen. Om eerlijk te zijn, vind ik dat het team waarmee UDI in Arnhem aantrad niet thuishoort in deze competitie. Het waren allemaal doorgewinterde eredivisiespelers. Daar hadden wij natuurlijk geen kans tegen.”