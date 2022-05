‘Hattricky’ Houterman voor SC Bemmel: 8-1, derby DVOL-RKSV Driel in evenwicht, GVA-speler rood

VOETBALOVERZICHT

EERSTE KLASSE

SC Bemmel haalt verwoestend uit tegen BVC’12: 8-1

Sportclub Bemmel haalde verwoestend uit in de eerste klasse E. De ploeg van coach Rob Bouman versloeg het Beekske BVC’12 in Bemmel met maar liefst 8-1 (3-0). Dat leverde de Betuwse ploeg, die tot nu toe het meest heeft gescoord in 1E, op doelsaldo de tweede plaats op de ranglijst op.

En dat was de bedoeling, meldde Bouman. „We wilden na de grote nederlaag van vorige week niet alleen iets rechtzetten, maar we wisten ook dat we met een hoge uitslag weer naar de tweede plaats zouden klimmen. En er is een gaatje naar plek vier, maar dat zegt in deze competitie niets. Iedereen kan van iedereen winnen dus we moeten zelf scherp blijven.”