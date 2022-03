HAVO krijgt oplawaai, RKSV Driel had punten tegen Roda’28 ‘héél hard nodig’

HAVO piept en kraakt: rentree Daan Basten van 3 minuten en invaller is ‘kilootje of twintig te zwaar’ maar scoort wel

De bal rolde weer zondag op het veld van Havo in Haalderen. Afijn, de bal hobbelde vanwege het matige veld, maar thuisclub HAVO won de inhaalwedstrijd tegen het Nijmeegse Blauw Wit wel. Het werd 2-0 (1-0) waardoor de ploeg van coach Fred Razing mee blijft doen om de prijzen in de derde klasse C.

13 februari