Hervatting competitie: SC Bemmel en De Bataven strijden mee om periodetitel; derby HAVO-Angeren en DSZ-GVA zijn al afgelast

UPDATE Voetbalprogramma BetuweGENDT - De meeste Betuwse voetbalclubs hervatten dit weekeinde de competitie. Interessant is zondag meteen al de strijd om de eerste periodetitel in de eerste klasse D , waarvoor De Bataven en SC Bemmel grote kanshebbers zijn.

De eerste periode in 1D gaat over 12 wedstrijden. SC Bemmel (11-24) kan het eerste prijsje van het seizoen zondag bij winst op Voorwaarts in Twello al in de wacht slepen, maar dan moeten De Bataven (10-22) en MASV (10-21) beide punten verspelen.

Ook De Bataven zou bij winst tegen Leones in theorie al een feestje kunnen vieren, maar dan moeten SC Bemmel én MASV beide verliezen. Volgende week is SC Bemmel vrij en moet de ploeg afwachten of een van de concurrenten nog voorbij glipt.

RKHVV, nu zesde in 1D, zal zondag de voor de winterstop ingezette opmars trachten voort te zetten tegen Woezik.

Andere belangen

Een treetje lager heeft Spero heel andere belangen. De ploeg uit Elst staat voorlaatste in 2H en winst tegen concurrent DIO'30 is gezien de precaire situatie zeer welkom.

In 3C is de derby tussen HAVO en SV Angeren, de nummer laatst tegen voorlaatst, afgelast. De wedstrijd DSZ-GVA, ook twee laaggeklasseerde ploegen, werd vrijdag al geschrapt.

Van de zaterdagclubs komt alleen SC Valburg in actie voor de inhaalwedstrijd in 4A bij Quick 1888 in Nijmegen.

Programma zaterdag 21 en zondag 22 januari

Zaterdagvoetbal

Oost

Vierde klasse A: Quick 1888-SC Valburg (14.30 uur).

Zondagvoetbal

Oost

Eerste klasse D: Berghem Sport-Columbia, De Bataven-Leones (14.00 uur), RKHVV-Woezik (14.00 uur), WSV-SV TOP, Voorwaarts Twello-SC Bemmel (14.00 uur), MASV-SDO. Winterswijk vrij.

Tweede klasse H: SDOUC-VVG’25, Theole-NEC, Grol-DVC’26, OBW-Union, Spero-DIO’30 (14.00 uur). Al gespeeld: Beuningse Boys-Varsseveld 0-3. DCS vrij.

Derde klasse B: FC Dinxperlo-FC Bergh (za), VVO-SC Westervoort, Concordia-Wehl-DVV, Doetinchem-SML, Eldenia-Gendringen, VDZ-VIOD, HC’03-Pax.

Derde klasse C: RKSV Driel-DVOL (14.00 uur), Rood Wit-Jonge Kracht (14.00 uur), Blauw Wit-SCE, Brakkenstein-Quick 1888, DSZ-GVA afgelast, FC Jeugd-Trekvogels, HAVO-Angeren afgelast.

Vierde klasse E: DIOSA-UHC.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.