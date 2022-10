HV Huissen vindt zijn draai al: ‘Zowel met als zonder hars hebben wij wat te zoeken hebben in deze competitie’

Elistha gaat volkomen uit zijn dak na zege in derby tegen SC Valburg

,,Het liek wel of ze kampioen zun”, zegt een Valburg-supporter over de vreugde-explosie bij Elistha na het laatste fluitsignaal (1-2). De Elstenaren vallen elkaar krijsend (‘JAAH!’) in de armen, om daarna te worden toegezongen door in het zwart geklede leeftijdsgenoten achter de dug-out.

