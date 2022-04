HV Huissen walst na rust over Duiven heen en grijpt de koppositie

Huissen had afgelopen woensdag ook al de mogelijkheid om lijstaanvoerder te worden, maar tegenstander Havana, die vorige zaterdag al van Huissen had verloren, meldde zich volgens Cornelissen een uur van tevoren af. Het is nog onduidelijk wanneer die wedstrijd wordt ingehaald.

,,We hebben tegen Duiven vooral de tweede helft laten zien wie de sterkste ploeg in de competitie is", zei Cornelissen. ,,Voor rust liep het nog niet erg, maar na de pauze wisten zij niet meer waar ze het hadden. Het mooiste is dat we nu alles in eigen hand hebben.”