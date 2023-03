Jordi Lammertink en Joris Boehlé zetten Shalisa Leming onder druk

Voetbal Betuwe Excelsior Zetten is koppositie kwijt, Elistha haalt vol uit

ELST/ZETTEN - Excelsior Zetten is de koppositie in de vierde klasse B kwijt. De ploeg van trainer Marcel Nijenhuis kwam zaterdag bij Arnhemse Boys niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De Paasberg is de nieuwe leider.