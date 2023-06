Joris Boehlé maakt er nog twee en is Betuws topscorer van het seizoen

Xanthos neemt revanche voor verloren kampioens­wed­strijd en keert terug in derde divisie

De volleyballers van Xanthos hebben zaterdag het promotie/degradatietoernooi voor een plek in de derde divisie overtuigend gewonnen. De Zettenaren versloegen zowel Alterno 2 uit Apeldoorn als Libero’99 uit Dronten in Nijmegen met 2-0. De wedstrijden gingen over maximaal drie sets.