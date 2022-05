Kampioensbibbers bij Jonge Kracht: ‘We moeten het maar bewijzen’

Voetbal Betuwe SC Bemmel stevig op tweede plaats na inhaalzege, Angeren krijgt pak slaag

BEMMEL - Sportclub Bemmel won donderdagavond de inhaalwedstrijd tegen Voorwaarts Twello met 2-0 (1-0). De ploeg van coach Rob Bouman schudde daarmee concurrent Heino af in de strijd om de tweede plaats in de eerste klasse E achter de onaantastbare koploper Rohda Raalte. In 4E verloor SV Angeren kansloos van Krayenhoff: 5-1.

29 april