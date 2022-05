Kampioensbibbers bij Jonge Kracht:

‘Europese variant’ maakt Betuwse handbalder­by bijna gewoon: ‘Moesten het hoofd koel houden’

Als in een Europese confrontatie stond zaterdagavond alweer de tweede editie van de Betuwse handbalderby tussen de vrouwen van HV Angeren en HV Huissen op het programma. Twee weken na de zinderende tweestrijd in Huissen (die gelijk eindigde), sloeg HV Angeren thuis in Gendt toe.

