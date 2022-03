Kris (33) maakt comeback als topsporter: ‘Het vraagt veel van je, maar het is ook verslavend’

De belangrijkste reden waarom Kris Biesters weer is aangesloten bij de basketbalsters van Lekdetec.nl/Batouwe is clubliefde.



De 33-jarige speelster is een kind van de club. Ze speelde er in de jeugd, beleefde grote successen en bleef ook na haar basketbalpensioen actief in de club.



Dus toen coach Jeroen van Vugt een beroep op haar deed om de resterende wedstrijden van het seizoen weer aan te sluiten bij de hoofdmacht, was de keuze snel gemaakt.