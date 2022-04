Leegloop bij De Bataven, Damon van Hoften naar koploper Rohda Raalte

De 25-jarige Arnhemmer Van Hoften kwam in de zomer van 2018 van Arnhemse Boys naar De Bataven. Daarvoor had hij bij ESA, in de jeugdopleiding van De Graafschap en bij Eendracht Arnhem gespeeld. In Gendt ontwikkelde hij zich al snel tot een van de smaakmakers.

Van Hoften baseert zijn vertrek bij De Bataven op een verhuizing: ,,Ik ga in Almelo wonen. Mijn vriendin komt daar vandaan en het is er veel makkelijker om een huurhuis te vinden. En goedkoper vooral. We hebben een huis gevonden met drie slaapkamers voor zes en een half kale huur. Dat is in Arnhem onmogelijk te vinden.”

,,Ik vind het lastig om De Bataven te moeten verlaten", zegt hij. ,,Zonder verhuizing was ik ook zeker niet weggegaan. Maar van Almelo naar Gendt is ruim vijf kwartier rijden. Net te ver, vind ik. Vooral na een doordeweekse training ’s avonds laat naar huis. Mijn bedoeling is nog zeven wedstrijden voor De Bataven te knallen en ze te helpen met goals en assists. We gaan er een mooi slot van maken.”