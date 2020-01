Luguber snij-ongeluk met stanleymes kost handballer Mike Busser rest van het seizoen

Het is niet dat Mike Busser niet wist hoe je het beste een stanleymes kan hanteren. De 31-jarige handballer van HV Huissen werkt namelijk al jaren in het installatiebedrijf van zijn vader.



Maar het klusje in huis dat hij de dag na Kerstmis ter hand nam, werd hem toch noodlottig. In plaats dat hij het stanleymes van zich af bewoog, was het net even handiger om het naar zich toe te bewegen. En toen ging het fout.