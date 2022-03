Matchwinnaar Bombach van GVA: ‘HAVO-uit wil je niet missen. Dan maar een paar pijnstillers’

Betuws voetbal Redichem houdt na rood stand tegen Excelsior Zetten, Elistha ontvangt tien gele kaarten: ‘niet meer normaal’

HEELSUM – Redichem-Excelsior Zetten in de derde klasse A was meer strijd dan voetbal. De felle thuisploeg was na afloop het meest tevreden met de doelpuntloze uitkomst (0-0), nadat aanvoerder Fabian Mösle een kwartier voor tijd met rood van het veld werd gestuurd na een overtreding op Arnout Lemmers. Voor alle uitslagen van het Gelderse zaterdagvoetbal, klik hier.

