Matig seizoen stemt Yoast United toch tevreden

Het gevolg is dat het Gelderse team in de Nederlands/Belgische Elite Silver na acht nederlagen tegen Belgische tegenstanders alleen drie Nederlandse ploegen onder zich heeft gehouden. Een sprankje hoop mag geput worden uit het feit dat de tegenstander in de eerste ronde van de play-off een Nederlandse is, Basketball Academy Limburg (BAL). De eerste wedstrijd is aanstaande woensdag om 20.30 uur in Bemmel.