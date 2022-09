Mitch Wismans plaatst zich op loodzware triatlon Almere voor WK: ‘Ongelooflijk afgezien, dacht zelfs aan stoppen’

Oefenvoetbal Betuwe Matiz Garttener direct succesnum­mer bij toernooi­win­naar De Bataven, SVHA sterk in Babberich

ANGEREN - De Bataven won zondag met een klinkende 3-0 zege in de finale tegen Jonge Kracht het twaalfde Job Brandts-toernooi van SV Angeren. Matiz Garttener, nieuw bij de Gendtse eersteklasser na een leven lang in Angeren, was de grote man met twee goals.

28 augustus