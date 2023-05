Oud-NEC’er Daan Disveld verrast met keuze voor Achilles’29: ‘Ik heb zin om te helpen met opbouwen’

Donar te sterk: basketbal­lers Yoast United uitgescha­keld in strijd om Nederland­se titel

BEMMEL - Voor Yoast United zitten de play-offs om het Nederlandse kampioenschap erop. De Bemmelse basketballers verloren donderdagavond in eigen hal ook de tweede wedstrijd in de kwartfinale tegen Donar. De Groningers waren met 72-89 te sterk. Donar stuit in de halve finale op Den Bosch.