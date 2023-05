Pieter van den Broek mist derby’s met EMM in Zetten Heteren en Driel: ‘Het leefde op zaterdagen in het dorp’

GVA doet goede zaken, HAVO legt zich neer bij degradatie: ‘Terecht, te veel spelers hebben hun niveau niet gehaald’

De immer beladen derby tussen GVA en HAVO eindigde gisteren in Doornenburg in een 3-1 (2-0) overwinning voor de thuisploeg. GVA doet daarmee goede zaken in de strijd om lijfsbehoud in de derde klasse C, de bezoekers berusten inmiddels in een vrijwel onvermijdelijke degradatie.