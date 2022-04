Razendsnelle promotie Betuwse voetbaltalenten: EK Onder 17 lonkt

Jonge Kracht heeft het ‘Donders’ moeilijk na eerste verlies sinds 2019

Jonge Kracht is aanvallend even niet in goede doen. De Huissense koploper van de vierde klasse D had gisteren in Huissen heel veel kansen nodig om Veluwezoom af te troeven. Dankzij een onverwachte wereldgoal van Pascal Donderwinkel werd het zelfs nog spannend: 2-1.

20 maart