Rick Derks van Jonge Kracht heeft zijn eigen fanpage: ‘Een speler van het zesde wilde een handtekening op zijn rug’

Topscorers Betuwe Sven Gerritsen stormt met vier goals de top-10 binnen

ZETTEN - Er was nauwelijks beweging in de top van de Betuwse topscorerslijst, maar één man baarde opzien. Sven Gerritsen scoorde vier van de vijf goals voor Excelsior Zetten in de derby tegen SDOO (1-5) en vloog ineens naar de gedeelde plek drie.

9 december