RKHVV blijft eersteklasser, gewenste uitslag bij duel concurrenten komt er niet

HUISSEN - RKHVV speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse. De promotie naar de vierde divisie ging aan de Huissenaren voorbij, omdat het Brabantse Nemelaer donderdagavond in Borne ook NEO de baas bleef: 0-1.

RKHVV verloor in de herkansing tussen drie verliezend finalisten vorige week met 3-2 van Nemelaer en klopte zondag NEO met 2-1. Alleen als NEO in het slotduel met 1-0 of 2-1 van Nemelaer zou winnen, hadden de Huissenaren alsnog feest kunnen vieren.

Spelers en staf van RKHVV hadden zich donderdagavond verzameld in het clubhuis, terwijl coach Frans Koenen vanaf zijn vakantieadres in Griekenland de livestream van de beslissende wedstrijd bekeek. Het was echter al snel duidelijk dat NEO weinig kans had tegen Nemelaer, zag aanvaller Michael van Swaaij.

,,We hielden niet direct rekening met promotie, zeker niet toen Nemelaer al vroeg in de wedstrijd scoorde. De sfeer was desondanks prima. We zijn door de afgelopen weken als ploeg hechter geworden en dat voelden we toen we de wedstrijd bekeken.”

De wedstrijd van donderdagavond was de laatste amateurwedstrijd in het land van dit seizoen. Van Swaaij is toe aan een paar weken zonder voetbal. ,,Het duurde eigenlijk te lang. Ik heb de laatste wedstrijden gespeeld, terwijl ik last van mijn knie had. Het is nu even op. Volgend seizoen willen we er echter weer staan. We zijn deze jaargang van ver gekomen en dan toch bijna gepromoveerd. Het zal komend seizoen niet makkelijk worden, maar wie weet wat er mogelijk is.”

Vanaf zijn vakantieadres zag Koenen dat NEO weinig creëerde. Hij vond Nemelaer dan ook de terechte winnaar. ,,Dat doet echter niets af aan onze eigen prestatie. Ik ben trots op wat de ploeg heeft neergezet. We hebben nu geen prijs, maar wie weet komend seizoen wel.”