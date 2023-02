RKHVV en SC Bemmel een week voor de Betuwse kraker tegen laagvliegers, Excelsior Zetten in streekderby tegen Kesteren

RKHVV is in 1D met een flinke opmars bezig en kan die zondag voortzetten in het thuisduel met hekkensluiter Columbia. Sportclub Bemmel, samen met MASV aan kop, gaat na een vrije zondag in Brabant op bezoek bij een andere laagvlieger, Berghem Sport. Volgende week treffen SC Bemmel en RKHVV elkaar op zaterdagavond in Bemmel.

Zaterdag

Op zaterdag is er wel een streekderby, nummer twee Excelsior Zetten tegen nummer vijf Kesteren in 4B. Het is voor beide ploegen ook een belangrijke wedstrijd om zich te handhaven in de top van de ranglijst. De duels Arnhemse Boys-SDOO en Dodewaard-Zuid Arnhem, ook in 4B, zijn van belang in de strijd om de zesde plaats, die dit seizoen nog net voldoende is voor klassebehoud.