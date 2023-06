RKHVV naar Hoogland voor nacompetitiefinale met AFC'34, OSC naar Huissen

GVA profiteert van doorgesla­gen stoppen bij Groesbeeks elftal nadat speler scheids aanvliegt

GVA beleefde een prettige middag in de derde klasse C. De Doornenburgse ploeg versloeg Rood Wit in Groesbeek mede dankzij twee rode kaarten met 5-2 en klom over dat team naar de achtste plaats. Van de overige concurrenten onderin haalde alleen Blauw Wit een punt.