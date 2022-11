RKHVV zet trainer Maik Angenent op non-actief

Kampioenschap

Angenent (36) kwam in 2020 naar RKHVV. Hij begon zijn carrière als hoofdtrainer in 2015 bij VVO in Velp, waarmee hij in zijn eerste seizoen meteen het kampioenschap in de vierde klasse binnenhaalde. In 2018 stapte hij over naar Concordia-Wehl, waarmee hij in de tweede klasse als derde eindigde en op de vierde plek stond in het vanwege corona voortijdig gestopte seizoen 2019-2020.