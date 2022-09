Rugbyers The Pigs veel te traag voor snelle Betuwse bezoekers: ‘Werden er regelmatig uit gelopen’

Wat in Arnhem-Zuid opviel was dat The Pigs vooral op snelheid werd geklopt door de veel jongere Betuwse gasten. Dat was ook coach Nigel Hinkin, die tevens optrad als grensrechter, opgevallen. ,,We speelden naar ons vermogen, maar dat was vandaag niet genoeg. We werden er regelmatig uitgelopen waardoor de score zo hoog opliep.”