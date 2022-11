SC Bemmel blijft als enige Betuwse club in de beker

Bemmel, dat in het bekertoernooi nu de enig overgebleven club is uit de Betuwe, had weinig te duchten van de tweedeklasser die vrijwel niet over de middenlijn kwam. Keeper Nick Bender van de thuisclub hoefde volgens Bouman maar één keer echt in actie te komen. Lars Cornelissen zorgde in de eerste helft voor de 1-0 en gaf na de rust de assist op Wouter Kersten voor de 2-1. Tussendoor was DCS na een zeldzame uitval langszij gekomen.