SC Bemmel naar halve finale tegen Longa'30

Sportclub Bemmel plaatste zich zondagmiddag voor de halve finale van de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse. De Betuwse ploeg won in de kwartfinale in Norg met 0-2 van GOMOS.

Tegenstander in die halve finale is Longa ‘30. De wedstrijd is zondag 19 juni 9n Lichtenvoorde.

Bemmel had slecht twee dagen rust na de gewonnen kraker tegen RKHVV vorige week donderdagavond (3-2 na verlenging). En dat was vooral in de eerste helft goed te zien. De grootste kansen waren dan ook voor GOMOS, maar keeper Bram van der Sluijs hield zijn ploeg in de wedstrijd.

Tien minuten na de rust kwamen de bezoekers echter via Luke Roelofs op 0-1. Daarmee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld want de thuisclub kon geen vuist meer maken. Teun Peters tekende in de slotfase voor 0-2 en gooide de wedstrijd daarmee definitief in het slot.