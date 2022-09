SDOO explodeert met monsterscore en poulewinst; trainer Elistha ziet zoon strafschop missen, Excelsior onderuit en uit de beker

SDOO had geen kind aan de Arnhemse voetbalclub Arnhemia. De formatie van trainer Peter van den Borden won met maar liefst 0-8. Een unicum in de Heterense historie.

Mitchel de Roos opende de score en een minuut later had hij zijn tweede doelpunt er ook al in liggen. Op slag van rust tilde Mike Wels de stand naar 3-0. Wels had de smaak te pakken want in het tweede part maakte hij nog drie doelpunten. Verder scoorden Diede Loosman en Timo Jansen.